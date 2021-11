Roma-Milan, la furia di Tiago Pinto riaccende la polemica

La Roma alza la voce e protesta contro le decisioni arbitrali. Il club giallorosso si sente danneggiato per le decisioni prese dai direttori di gara nel corso dei match con Juventus, Lazio ed infine con il Milan. A riaccendere la polemica, già fortissima degli ultimi giorni, ci pensa ora il General manager del club capitolino Tiago Pinto che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando proprio degli arbitri.

Tutto ciò che voglio dire sugli arbitraggi non serve a nascondere quelle che possono essere le debolezze della Roma, e voglio dire che il Milan ha fatto una grande partita e magari ha meritato la vittoria. Noi siamo professionisti e vogliamo migliorare, facciamo questa riflessione interna ogni giorno, ma non possiamo nascondere quello che è successo ieri e quello che è successo in queste undici partite, perché i criteri arbitrali sono stati così diversi, così opposti, che non riesco a capire quello che dobbiamo dire all’allenatore e ai giocatori.

Tiago Pinto prova anche a spiegare quali sono gli episodi più controversi di questo inizio di campionato.

Abbiamo visto Lorenzo Pellegrini saltare il derby per un doppio giallo contro l’Udinese in una situazione che io ho visto tante volte in serie A e per la quale non ho mai visto applicare lo stesso metro di giudizio. Nel derby abbiamo visto un rigore su Zaniolo da cui arriva anche il 2-0, in quella circostanza ci hanno spiegato che il Var non può richiamare l’arbitro. Ieri contro il Milan è chiaro che il rigore su Ibrahimovic non c’è. Vediamo sempre gli arbitri che lasciano giocare, lasciando il tempo al Var di maturare un giudizio corretto. L’unica volta che non è successo è stato a Torino dove è stato tolto un gol ad Abraham. Credo che queste situazioni siano chiare, il criterio è sempre diverso e la Roma è stata danneggiata.