Roma, le parole che non t'aspetti da un laziale: posso solo ringraziarla

23/03/2023 20:13

Alessio Romagnoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Il difensore della Lazio ha parlato anche del suo passato alla Roma e del suo esordio in Serie A proprio con la maglia giallorossa: "Grazie a Bruno Conti che mi scoprì quando avevo nove anni". Questo il primo ringraziamento di Romagnoli che poi prosegue: "Io la Roma la posso solo ringraziare: mi ha scoperto, mi ha fatto crescere ed esordire in Serie A". Il centrale ha poi continuato elogiando Sinisa Mihajlovic e la conferma della sua fede biancoceleste: "Credo che l'anno fondamentale per la mia crescita fu alla Sampdoria, con Sinisa Mihajlovic. Con lui avevo un rapporto sincero e bello. Era una persona di cuore, una persona vera e per me è stato fondamentale. Mi ha permesso di giocare sin da subito in una squadra prestigiosa a diciotto anni. Sono laziale grazie a mio padre e mia nonna, che è scomparsa da poco". Poi la chiosa finale: "Ho sempre avuto l'idea di venire alla Lazio e non volevo farlo troppo tardi.".