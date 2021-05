Roma, Fonseca cambia modulo per il derby: Ho un solo rammarico

14/05/2021 15:01

Paulo Fonseca vuole lasciare la Roma con un bel ricordo, una vittoria nel derby magari. La qualificazione alla Conference League è obiettivo minimo, che però i giallorossi non vogliono mancare per non rischiare di presentarsi a Mourinho senza Europa. E un piazzamento tra le prime sette passa necessariamente da una vittoria sulla Lazio.

Roma, parla Fonseca

Ecco le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa:

"Contro l'Inter ci tenevamo a mantenere l'iniziativa. Abbiamo creato situazioni per segnare, giocando per tutto il secondo tempo nella loro metà campo. Abbiamo sbagliato le marcature preventive e loro hanno fatto quello che volevano, poi abbiamo reagito tardi. Il derby? Rispetto all'andata lo abbiamo preparato in modo diverso. Pressando alto nelle ultime partite siamo stati poco equilibrati, prendendo tanti contropiedi. Con la Lazio non vogliamo farlo. I punti di ritardo nei loro confronti? È stata una stagione difficile, con tanti infortuni. Se avessimo avuto sempre i migliori avremmo fatto meglio".

Per Fonseca sarà l'ultima gara all'Olimpico, con un nuovo assetto tattico:

"Lascio con grande orgoglio, sono orgoglioso di aver allenato la Roma in questi due anni e di aver avuto sempre il rispetto da parte dei tifosi. Questo è importante. Sono il principale responsabile di quello che accade alla squadra, spetta a me proporre soluzioni per evitare errori, lavorare e imparare. Come giocheremo domani? Con la difesa a quattro. E non perché non abbia funzionato qualcosa a livello difensivo. Non avere Smalling per tanto tempo e far giocare tanti giovani ha inciso nelle nostre prestazioni. Molti gol sono arrivati per colpa nostra, più che per meriti degli altri".

Quindi sulla Lazio: