Roma, Focolari impietoso: Quante accuse a Mourinho e alla squadra

E' ancora aperta a Roma la ferita per il derby perso con la Lazio. Se ne parla senza soluzione di continuità a Radio Radio. Attacca Furio Focolari

“La Lazio ha segnato per un errore della Roma, il gol arriva nella mezz’ora del primo tempo. I biancocelesti, con gli assenti che hanno, era normale si difendessero dopo il vantaggio. A me chi ha deluso più di tutti è stato Mourinho. La Roma, se non segna su calcio piazzato, fa grande fatica a fare gol. Il problema non sono i giocatori, ma i meccanismi che non ci sono. A centrocampo Camara si vede che non è ‘sto fenomeno ma solo un giocatore modesto. Matic non gioca più, Cristante si è involuto e non c’è sbocco sulle fasce. Davanti, se giocano i due centravanti Abraham e Belotti, poi è un disastro. Zaniolo è l’unica arma che ha la Roma, ma non viene mai innescato”