Roma-Feyenoord è già a rischio: sale la tensione in vista dei quarti di finale

17/03/2023 15:59

Roma-Feyenoord rievoca ottimi ricordi ai tifosi della formazione giallorossa che un anno fa a Tirano hanno battuto la squadra olandese nella finale di Conference League. Ma ci sono anche ricordi negativi legati a questa sfida e risalano al 2015 quando i tifosi olandese devastarono la città e deturparono la Barcaccia a Piazza di Spagna. In quella occasione lo storico monumento fu deturpato con 108 scalfitture ed un danno da 1,2 milioni di euro, a finire in carcere furono 28 tifosi ma soltanto 6 sono stati condannati. Già nel corso di questa stagione il Prefetto di Roma vietò la trasferta ai tifosi del Feyenoord per la sfida con la Lazio nella fase a gironi dell’Europa League. Ora cha lo scontro sarà con la Roma nei quarti di finale della manifestazione non è da escludere che possa essere presa la stessa decisione per evitare che si creino dei disordini in città.