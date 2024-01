Roma, esonero Mou: il web si spacca in due

16/01/2024 09:59

Un fulmine a ciel sereno. La Roma attraverso un comunicato ha annunciato che Josè Mourinho non sarà più l'allenatore della prima squadra. Decisiva la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e quella di domenica a San Siro con il Milan. Il tecnico portoghese nel corso della sua avventura nella capitale ha collezionato 96 panchine in Serie A, facendo registrare una media di punti di 1.61, la più bassa tra gli allenatori con almeno 50 partite alla guida dei giallorossi nell'era dei tre punti.

Tuttavia molti tifosi della Roma sul web si schierano dalla parte dello Special One, ringraziandolo per aver riportato nella città eterna un trofeo internazionale: la Uefa Conference League. "Grazie di tutto mister, sempre con te nonostante tutto", "La peggior decisione che la società potesse prendere. questo è un grande dolore", "Mourinho cacciato dalla Roma. Nella capitale non si vedeva una cosa del genere dai tempi di Tarquinio il Superbo", "Con questi giocatori, più che lottare con le altre 4-5 squadre per il terzo posto fino all'ultimo, che altro può fare??!! A gennaio trovare un allenatore che stia sul pezzo e recuperi", "Hanno mandato via lui pensando tutti che fosse lui il problema, un parte delle colpe le ha anche lui pk comunque gioca di m la Roma, ma bisogna considerare anche che squadra di scappati aveva e gli infortuni uno dietro l’altro".

Altri, invece, appoggiano la scelta della società: "La Roma col terzo monte ingaggi è nona. Troppe chiacchiere da Mourinho e pochi fatti", "Inevitabile. I Friedkin sono stati molto coraggiosi ma la scelta è giusta. Se le cose vanno male ,anche se non è solo colpa dell' allenatore, si deve provare a cambiare....che tu sia Mourinho o Serse Cosmi...la Roma viene prima di tutto", "Tante parole e basta. Sulla carta squadra forte. In campo solo e sempre polemiche".