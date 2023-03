Roma, Dybala è tornato a Trigoria: le sue condizioni

30/03/2023 19:17

La Roma torna al completo a tre giorni dal fischio d'inizio della sfida casalinga con la Sampdoria. Dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Lazio, la squadra di Josè Mourinho ha bisogno di tre punti per tenere vive le ambizioni di Champions League. Oggi si sono rivisti a Trigoria gli ultimi calciatori reduci dagli impegni con le nazionali, su tutti Paulo Dybala che ha svolto un lavoro defaticante in compagnia di Solbakken e Celik. Seduta tra campo e palestra per il resto dei giocatori della rosa. Le prove tattiche vere e proprie scatteranno solo domani, ma Mourinho sembra intenzionato a schierare Celik con Smalling e Llorente nei tre di difesa. Una soluzione d'emergenza per ridisegnare il reparto arretrato dopo le squalifiche di Ibanez, Kumbulla, Mancini e Cristante. In attacco si prepara invece Andrea Belotti che ha segnato nove reti alla Sampdoria in Serie A