Roma, conferme totali sull'arrivo di Baldanzi: ecco quando si può chiudere

31/01/2024 12:06

La Roma spinge forte per Tommaso Baldanzi. Il fantasista dell'Empoli, infatti, potrebbe arrivare in queste ultime ore di calciomercato alla luce anche della pericolante situazione della squadra toscana in classifica. Il Presidente Corsi chiede 15 milioni di euro, cifra che potrebbe decisamente precipitare in caso di retrocessione in Serie B da parte della squadra di Davide Nicola. Così il numero uno azzurro ha parlato della trattativa tra Roma ed Empoli per il classe 2003.