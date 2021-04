Roma, col Sassuolo il ritorno che non ti aspetti

01/04/2021 21:30

Nella gara contro il Sassuolo in programma sabato, nelle fila della Roma si potrebbe rivedere in campo il Flaco, Javier Pastore. Un miraggio per Fonseca, per i tifosi giallorossi e per lo stesso fantasista argentino, che ha visto la sua sfurtunata avventure nella Capitale compromessa dai numerosissimi infortuni.

Buoni segnali e una risorsa

Il Flaco, sarà convocato da Fonseca e dovrebbe anche riuscire a ritagliarsi uno spezzone di partita contro il Sassuolo. L'intenzione è quella di inserirlo per far rifiatare un compagno in vista della sfida di Europa League di giovedì prossimo contro l'Ajax. Come riportato da romanews.eu, in allenamento Pastore sembra essere finalmente tornato quello di un tempo: classe da vendere e talento cristallino, con tanto di tocchi di tacco e rabona.

Pastore, addio a fine stagione

Il portale vicino al mondo giallorosso sottolinea, però, come il Flaco a fine stagione dovrebbe essere destinato ai saluti. Su di lui pesa un, a ora, ingiustificato ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, che la Roma non vuole accollarsi anche per le prossime due stagioni. Il problema è che, questo stesso ingaggio spavanta le eventuali pretendenti al cartellino. Una situazione che, con molta probabilità, spingerà i giallorossi a liberare Pastore gratis, pur di dover spendere altri 7 milioni.