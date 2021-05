Roma, ancora infortuni: le condizioni di Ibanez e Darboe

09/05/2021 21:29

Sembra una maledizione, ormai. Ogni partita della Roma si conclude con un bollettino infermieristico in costante aggiornamento. Non ha fatto eccezione il match giocato dalla squadra giallorossa contro il Crotone, in cui si sono registrati gli infortuni di ben due calciatori: Ibanez e Darboe.

Roma, il bollettino degli infortunati

Ibanez, in particolare, ha abbandonato il terreno di gioco nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo per far posto a Juan Jesus. Quanto a Darboe, è uscito negli ultimi minuti del match lasciando spazio al debutto del compagno della Primavera Edoardo Bove, alla prima uscita in campionato con la maglia della Roma. Secondo quanto riferito da ambienti vicini alla società giallorossa, la diagnosi per entrambi è simile: sovraccarico muscolare, sia per il difensore che per il centrocampista. La presenza di entrambe per le prossime, cruciali partite che attendono la Roma contro Inter e Lazio, non dovrebbe essere a rischio ma nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più.