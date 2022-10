Serie A: Rocchi ferma Valeri, tutte le designazioni della dodicesima giornata

26/10/2022 12:03

Tutto come previsto. Il designatore Rocchi ha fermato per il prossimo turno di campionato l'arbitro Valeri dopo gli incredibili disastri in Fiorentina-Inter. Quattro errori gravi e determinanti, tre pro Inter e uno pro viola, che hanno segnato una gara che rimarrà a lungo nella memoria di sportivi e appassionati. Tra le designazioni per il prossimo turno di serie A, 12ma giornata d'andata, spicca Abisso per Torino-Milan. Per la capolista Napoli contro il Sassuolo c'è Rapuano, per la Juventus a Lecce designato Chiffi. Inter-Sampdoria sarà diretta da Massimi, per la Roma a Verona c'è Sacchi. Queste tutte le designazioni:

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 29/10 h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – SCHIRRU

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

LECCE – JUVENTUS Sabato 29/10 h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – AFFATATO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – SAMPDORIA Sabato 29/10 h. 20.45

MASSIMI

GALETTO – MASSARA

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – ATALANTA h. 12.30

AYROLDI

ROCCA – ROSSI M.

IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

CREMONESE – UDINESE h. 15.00

IRRATI

SCATRAGLI – BARONE

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

SPEZIA – FIORENTINA h. 15.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

LAZIO – SALERNITANA h. 18.00

MANGANIELLO

ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MARIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

TORINO – MILAN h. 20.45

ABISSO

DI VUOLO – YOSHIKAWA

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA Lunedì 31/10 h. 18.30

SACCHI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: BARONI

VAR: MARESCA

AVAR: AURELIANO

MONZA – BOLOGNA Lunedì 31/10 h. 20.45

PAIRETTO

COLAROSSI – CIPRIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI