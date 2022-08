Retroscena sulla richiesta della Lazio ad Acerbi per lasciarlo all'Inter

Sarà davvero Acerbi il rinforzo difensivo per l'Inter che, trattenendo Skriniar, non ha bisogno di prendere un nome di primissima fascia? A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato di Sky rivela un retroscena sul suo sito internet e scrive

"Continua il dialogo tra Inter e Lazio per completare il passaggio del difensore classe 1988 in nerazzurro. Le due società si sono avvicinate molto negli ultimi giorni grazie all'apertura dei biancocelesti alla formula del prestito con diritto di riscatto. Per chiudere definitivamente l'operazione ora manca solo l'incastro per capire se il prestito sarà oneroso o meno e l'eventuale cifra. Inoltre la Lazio ha chiesto ad Acerbi di rinunciare agli stipendi di luglio ed agosto per dare il via libera definitivo a questa trattativa"