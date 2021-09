Retroscena Orsato, doveva arbitrare l'Inter già l'anno scorso

09/09/2021 08:43

E' stata accolta bene dagli addetti ai lavori e con ironia da una frangia di tifosi la notizia che Daniele Orsato, il miglior arbitro italiano e il migliore del mondo secondo gli esperti, tornerà ad arbitrare l'Inter a tre anni e mezzo da quell'Inter-Juve del 2018. Il fischietto veneto dirigerà Sampdoria-Inter ma La Repubblica rivela un retroscena. Lo "sdoganamento" era previsto già nella scorsa stagione, quando il designatore era Rizzoli e non Rocchi. Era già pronto per essere scelto per Crotone-Inter della scorsa stagione (a maggio) ma la designazione è saltata per problemi personali. A dirigere Crotone-Inter fu mandato Pontedera, con i nerazzurri che vinsero 2-0 e sancirono l'aritmetica retrocessione dei calabresi avvicinandosi sempre più allo scudetto.

Fioccano le reazioni sui social: "È stato un errore, può capitare. Stop. Però quello che non è ammissibile è la cappa di omertà e di manipolazioni che è stata fatta sulla vicenda che LE IENE hanno smascherato. L’obiettivo era far arrivare Orsato alle finali di CL o dei mondiali. Ma a che prezzo? Aia delegittimata" o anche: "Liberato? Neanche lo avessimo chiuso in uno spogliatoio!" oppure. "Via Oriali, libero Orsato" e ancora: "Quando libereranno Forneau ? Oppure sarà costretto a seguire le orme del Grande Gavilucci ?" e infine: "Ha potuto arbitrare mezzo mondo , uno dei migliori ma non la sua squadra. Mah".