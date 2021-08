Quote serie A: per i bookmakers la Juventus vince a mani basse

11/08/2021 21:28

A meno di due settimane dall’inizio della stagione i tempi sono maturi per partorire la prima griglia ufficiale della serie A 2021/22. Secondo i bookmakers c’è una grandissima favorita alla vittoria dello scudetto ed è la Juventus di Massimo Allegri, che nella media delle varie agenzie di scommesse è quotata a 1.95 per la vittoria finale.

Crollano le possibilità di vittoria dell’Inter campione in carica, che dopo un’estate di ridimensionamento con le cessioni delle stelle Lukaku e Hakimi è data tra 4 e 4.5. Un po’ a sorpresa i bookmakers vedono come terza favorita l’Atalanta (quotata tra 6.5 e 8 a seconda delle agenzie), mentre il Milan – pagato da 12 a 15 volte la posta - non gode di troppa fiducia ed è stato scavalcato al quarto posto nei pronostici precampionato dal Napoli (quota 12). Più indietro le due rappresentanti della Capitale: la Roma campione d'Italia è pagata da 16 a 18 volte la posta mentre la nuova Lazio di Sarri è quotata a 33.