Quanto è costato il Milan capolista: Capuano parla di scudetto low-cost

Una politica societaria vincente. Comunque vada. Giovanni Capuano sottolinea come il Milan, neo-capolista in A dopo aver sbancato il Maradona di Napoli, abbia la rosa più "economica" tra le grandi, nonostane il maxi-stipendio di Ibrahimovic. Il giornalista di Panorama scrive

dalla fine del lockdown in poi (giugno 2020) il Milan ha viaggiato con costanza a ritmi da altissima classifica: 169 punti in 78 partite, una media di 2.16 che ha significato la miglior performance nell'estate 2020, quella della ripartenza, e da lì in poi la presenza al 1° o 2° posto in 64 delle 66 settimane successive.