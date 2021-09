Pronostici Sconcerti su Napoli-Juve, Inter e Milan fanno discutere

10/09/2021 14:58

Premettendo che - come recita un noto adagio - i pronostici li sbaglia solo chi li fa, Mario Sconcerti sul Corriere della Sera si diverte ad anticipare come finiranno i tre big-match della giornata di serie A e scrive

Milan-Lazio 1: Favorito è il Milan, non perché sia più forte della Lazio, questo è da chiarire, ma perché è più avanti nella costruzione, gioca insieme da più tempo. In questo momento si cerca un’abitudine di gioco. Il Milan è alla terza stagione con Pioli, la Lazio alla terza partita con Sarri. Pedro e Felipe Anderson sono giocatori ottimi, ma invecchiati sui loro limiti di livello. Non reggono la distanza del campionato, vanno bene in una singola partita, dove peraltro non sono cannonieri. Credo che un limite di fondo della Lazio sia questo.

Napoli-Juventus 2: Il Napoli è buono, non buonissimo, si porta dietro leggerezze varie. Il Napoli ha meno problemi della Juve quanto a necessità di sostituzioni, ma ha una squadra abbastanza sconvolta nei suoi particolari. Anguissa è grande e grosso, un riferimento fisico tra fantasisti numerosi e leggeri. Ma i grandi e grossi servono quando diminuisce la qualità sul campo. Una Juve più dilettantesca potrebbe trovare la sua giornata migliore. Mi viene in mente il 2.



Samp-Inter 2: La Samp deve ancora segnare il suo primo gol in serie A. La Samp è chiaramente una squadra di transizione, non c’è molto futuro dentro, ma questo ha poco a che vedere con un singolo risultato. Il Milan ha vinto soffrendo a Marassi. Da chiarire l’Inter almeno nella formazione della partita. È la seconda trasferta consecutiva dell’Inter, vincere sarebbe una spinta doppia. Credo ce la farà. Pronostico 2.