Plusvalenze, cosa rischiano Roma e Lazio: il web ribolle

06/04/2023 08:42

Roma, Lazio e Salernitana sono i nuovi club nei guai. Sono entrate tutte nel mirino di due procure per le compravendite dal 2017 al 2021. Nel corso dei sequestri gli indagati hanno dovuto consegnare cellulari, pc e tablet ed è con questi strumenti che la Finanza proverà a ricostruire le compravendite dal 2017 al 2021. Lotito, che è senatore della Repubblica, non è stato oggetto di sequestro materiale Per capire gli eventuali impatti sulla giustizia sportiva bisognerà aspettare di sapere cosa hanno in mano i magistrati, visto che si è chiarito che i club non vengono puniti per la determinazione dei valori degli scambi, impossibile da fare, ma per slealtà come nel caso della Juventus. Determinante sarà la presenza di intercettazioni o meno. Il procuratore Figc Chiné chiederà le carte delle indagini su Roma e Lazio ma i tempi saranno lunghi perché dovrà attendere la chiusura dell'inchiesta. Il rischio per i club è una penalizzazione in punti o un'ammenda

Fioccano le reazioni: "Ma la giustizia sportiva non doveva essere celere? Vedrete che la Lazio verrà salvata come sempre grazie agli inciuci politici romani", oppure: "Rapidità e tempestività. Solo quando si vuole, vero?" e poi: "poi finirà che quando il CGC accoglierà il ricorso della Juventus sull'abuso nell'uso probatorio delle intercettazioni, qualcuno ancora una volta dovrà ringraziare la Juve per aver fatto ristabilire un principio giuridico fondamentale anche in ambito di giustizia sportiva" e infine: "Dai dai che si sta raggiungendo la fase : lo facevano tutti".