Pioli: Vicini a Kjaer, se mancherà a lungo il Milan potrebbe tornare sul mercato

03/12/2021 14:23

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la partita contro la Salernitana, ma parte naturalmente da un pensiero per Simon Kjaer, lo sfortunato gigante della difesa del Milan messo ko da un infortunio:

"Siamo molto vicini a Simon, preoccupati per la sua situazione ma consapevoli che tutto andrà bene. Supererà anche questa situazione perché è una persona forte, un difensore forte. Leao? Sta facendo il percorso giusto, è un ragazzo disponibile e ha voglia di migliorare. Deve avere più presenza e cattiveria in area, è un attaccante e deve metterci più convinzione. Pellegri? Sta bene, è a disposizione come del resto lo è Ibrahimovic. Farò le mie valutazioni".

Battendo la Salernitana il Milan potrebbe tornare in testa:

"Non guardo alla classifica, dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Abbiamo sbagliato una sola partita, quella col Sassuolo. La Salernitana è un avversario difficile, soprattutto in fase di non possesso. Può darci dei fastidi. Di sicuro non penseremo al Liverpool, sappiamo che questa è una gara troppo importante per noi, lo sono tutte fino a Natale. Ritorno sul mercato? Se Kjaer mancherà a lungo potrebbe esserci un intervento, ovviamente solo in grado di migliorare effettivamente la squadra".

Pioli chiarisce cosa serve al Milan per vincere:

"L'obiettivo resta quello di migliorare la classifica dello scorso anno e servono tanti punti. La storia del compitino? Altre squadre possono permettersi di gestire la partita e aspettare il momento giusto per colpire, noi invece dobbiamo andare sempre a mille all'ora. Chiaro che serve sempre tanta energia, fisica e mentale. Dobbiamo gestire il ritmo e il pallone sempre al massimo, pensando sempre che il collettivo deve sostenere il singolo. Nel Milan sono tutti titolari, le scelte le faccio io ma le fanno soprattutto le prestazioni dei calciatori".

Infine un ricorda della sua esperienza in Campania e il punto sugli infortunati: