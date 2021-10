Pioli premiato in Sardegna, il ricordo di Astori commuove il web

04/10/2021 21:18

Fioccano i premi per Stefano Pioli, timoniere di un Milan che sogna a occhi aperti lo scudetto. Al tecnico rossonero è stato assegnato il premio Ussi in Sardegna, dedicato all'indimenticato Davide Astori. Nella splendida cornice delle Vigne Surray, ad Arzachena, Pioli - che allenava la Fiorentina il giorno della drammatica scomparsa del difensore - ha incontrato anche i suoi genitori, Giovanna e Renato, e non ha trattenuto le lacrime di commozione:

"Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, conoscere Davide è stata una fortuna. Una persona speciale nella sua semplicità, insieme abbiamo fatto un percorso breve ma che ci legherà per tutta la vita. Lui è ancora vivo nei nostri ricordi e sarà sempre così".

Pioli ricorda Astori

Toccanti e significative le parole utilizzate da Pioli per ricordare Astori, riportate dalla Gazzetta dello Sport:

"Abbiamo sempre avuto un rapporto vero con Davide, spesso quando ne avevamo bisogno ci siamo appoggiati a vicenda. Difficilmente ho trovato un ragazzo così disponibile e sempre pronto a mettersi al servizio dei compagni di squadra. Trasmetteva il piacere di stare con i compagni e nell'essere guida e leader sapeva sempre dire le cose giuste al momento giusto. Ogni volta che ricevo una chiamata improvvisa rivivo quel trauma, che credo nessuno abbia mai superato. Dobbiamo però continuare con i bei ricordi perché Davide è con noi e i suoi insegnamenti e la sua serenità interiore possono sempre aiutarci".

Pioli e la lotta scudetto

