Milan: Pioli fa il punto della situazione su Giroud, Calabria e Ibra

15/10/2021 14:26

Stefano Pioli non vuol sentir parlare di sfortuna, si dice convinto che il Milan farà una grande partita col Verona e che continuerà a lottare per ogni obiettivo, anche i più ambiziosi. Il tecnico rossonero ha grande fiducia nei suoi, impegnati domani sera a San Siro contro i gialloblu in una sfida che potrebbe proiettarli, almeno per qualche ora, in vetta alla classifica.

Milan, senti Pioli

Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa. Si parte da una considerazione sulla sosta:

"È stata particolare come tutte le soste. Ci siamo trovati tutti insieme solo ieri, ma ho visto la concentrazione giusta da parte di tutti. Dovremo fare attenzione al Verona, sta facendo bene con Tudor. Non dobbiamo dimenticare la grande prestazione di Bergamo. Abbiamo chiaro nella testa quello che abbiamo fatto. Domani affrontiamo un altro avversario molto aggressivo, serviranno grande qualità e tante energie fisiche. Ibra? Sta meglio, ha iniziato a lavorare sul campo, da ieri è in gruppo. Sarà importante l'allenamento di domani, poi decideremo se convocarlo o meno. La sua condizione è in crescita".

Col Verona ci saranno sicuramente tre calciatori:

"Giroud si è allenato bene, ha superato il problema alla schiena e domani ci sarà. Tatarusanu partirà titolare, è un grande professionista e qui è apprezzato da tutti, c'è massima fiducia in lui. Anche Calabria sta bene, si allena con noi da tre giorni e domani ci sarà. Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione in più, ma sono contento del suo arrivo. Ringrazio la società, avevamo bisogno di un altro portiere, lui poi è un ragazzo serio e un grande professionista. I calciatori rientrati dalle nazionali stanno tutti bene".

Sugli obiettivi stagionali: