Petkovic aspetta l’Italia: “Rispetto ma non troppo”

L’Italia dovrà fare grande attenzione nella sua seconda gara agli Europei. La nazionale di Mancini domani alle 21 sfida la formazione elvetica reduce dal pareggio per 1-1 nella gara d’esordio. La Svizzera punta quindi a fare risultato anche contro l’Italia per provare a centrare la qualificazione e sarà una sfida molto difficile. Sulla panchina degli elvetici siede una vecchia conoscenza del campionato italiano, Vladimir Petkovic, che vanta un’esperienza alla guida della Lazio e che presenta così la sfida con gli azzurri:

E’ bello tornare in Italia dopo 8 anni. E’ una bellissima emozioni. Quando sono andato in campo sono andato istintivamente verso sinistra, poi mi sono accorto che quella giusta era a destra. Ma sulla panchina di destra è arrivato il successo migliore con la Lazio. Dobbiamo avere rispetto della nazionale italiana ma non troppo. Dobbiamo essere bravi a frenare il loro entusiasmo. Sono i favoriti e non soltanto per vincere il girone. Noi dobbiamo provare a sorprenderli provando a essere più veloci e cinici sottoposta.