Per salvare Mancini si pensa a spostare turno A del 20/3: c'è il derby

17/11/2021 08:05

Le stanno pensando tutte in Figc per evitare l'incubo della seconda disfatta dopo la mancata ai qualificazione ai Mondiali del 2017. In vista dei playoff di marzo si vuole fare in modo di mettere il ct Mancini nelle migliori condizioni possibili per non fallire l'ultimo assalto a Qatar 2022.



Come aiutare la nazionale? Ecco l'idea: uno stage nella sosta Fifa di inizio febbraio e l'idea di spostare il turno di Serie A del 20 marzo così da consegnare i calciatori a Mancini il 18 per preparare lo spareggio Mondiale. Lega possibilista perché andare in Qatar è la priorità del calcio italiano. L'idea di spostare il turno di Serie A del 20 marzo non semplice da applicare, ma la proposta c'è per aiutare Mancini a preparare lo spareggio. Il timore è arrivare senza energie, ci sono giocatori che da qui a marzo giocheranno 32 partite.

Queste le partite dell'11esima di ritorno di serie A - fissate per il 20 marzo - che potrebbero slittare Spicca il derby di Roma:

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Hellas Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria