Per l'App della Lazio Sarri porterà due calciatori dal Napoli

07/06/2021 19:45

Non è ancora ufficiale, ma sembra sempre più probabile che Maurizio Sarri possa diventare il nuovo tecnico della Lazio. Non fa chiarezza sulla questione, anzi solleva ulteriori interrogativi, l'App della Lazio, che in un articolo intitolato 'Testa al mercato' scrive a proposito dell'avvento del Comandante a Formello e della possibilità, per non dire la certezza, che possa essere raggiunto presto da due calciatori del Napoli.

Sarri e l'articolo dell'App Lazio

Ecco uno stralcio dell'articolo in questione, contenente dei riferimenti circostanziati sull'allenatore toscano e su un paio di suoi 'fedelissimi' che potrebbe portare con sé alla Lazio per l'inizio della nuova avventura: