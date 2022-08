Per il CIES nessun dubbio su chi vince scudetto e chi va in Champions

22/08/2022 16:46

Due giornate e già si sa chi vince lo scudetto, chi va in Champions e chi retrocede. Il CIES Football Observatory ha pubblicato le sue previsioni sulle classifiche finali di 23 massime divisioni calcistiche di Federazioni affiliate alla UEFA. I pronostici sono stati realizzati sulla base di un modello statistico che include le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato – che ancora non è concluso – da parte dei club.

In serie A, stando ai calcoli del Cies, l’Inter si laureerà Campione d’Italia, mentre il Milan di Pioli chiuderà al secondo posto. In Champions andrà il Napoli, mentre la Juventus non andrà oltre il quarto posto come nella scorsa stagione. Delusione anche per la Roma di Mourinho (sesta), mentre l’Atalanta dovrebbe migliorare la sua posizione e chiudere al quinto posto.

Inter

Milan

Napoli

Juventus

Atalanta

Roma

Lazio

Sassuolo

Fiorentina

Verona

Torino

Udinese

Sampdoria

Bologna

Monza

Spezia

Empoli

Cremonese

Salernitana

Lecce