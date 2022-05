Pellegatti: Al Milan mancano esame di aritmetica ed esame di storia

09/05/2022 16:59

Sceglie una metafora singolare Carlo Pellegatti per raccontare il momento del Milan dopo la vittoria di Verona. La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube dice: "Dopo l'esame di latino a Roma, l'esame di italiano con la Fiorentina, quello dell'inglese di Shakespeare a Verona ora mancano due esami al Milan per andare all'università: quello di aritmetica contro l'Atalanta e l'ultimo col Sassuolo che può essere l'esame di storia, perché è nella storia che deve entrare il Milan. La svolta del club? Io dico l'acquisto di Ibra ma la svolta mentale è stata la continua crescita, che gli ha consentito di superare i vari ostacoli tra covid e infortuni. In questa stagione è una crescita costante. Ieri è stato anche un piccolo capolavoro di Pioli che ha messo in campo una formazione studiata nei minimi dettagli"

Fioccano i commenti: "Abbiamo un allenatore straordinario, competente tecnicamente, psicologicamente,con lui i ragazzi danno il massimo. La posizione in campo di Tonali con inserimenti che hanno disorientato la difesa del Verona." oppure: "Bisogna stare calmi. In due partite può succedere di tutto, ricordatevi di perugia-juventus e lazio-inter. La squadra deve continuare a tenere altissima la concentrazione"

C'è chi osserva: "Io credo che la svolta mentale, oltre a Ibra, adesso si è trasformato in mental coach grande anche sotto questo aspetto. Ma dare sicurezza, e fiducia a pioli sia stata la cosa saggia, ha potuto lavorare plasmare questi ragazzi, vedendoli crescere l'anno scorso, correggerli, e oggi fino adesso sta raccogliendo i frutti" o anche: "Hai detto bene Carlo, dobbiamo tornare nella storia, mancano 4 punti, ma dobbiamo farne 6. Ieri (ma non solo) Pioli ha preparato la partita perfettamente. Il gol di Tonali a Roma è stato la svolta, io onestamente non ci credevo più, tant’è che ho pianto per la prima volta vedendo una partita del Milan" e infine: "Calma e continuiamo a macinare punti . Vinciamo contro l'Atalanta e la spocchia di Gasperini, poi attendiamo e divertiamoci. Intanto spero che la prima sberla l'Inter la prenda in finale di coppa Italia con Juve, per me la prima volta in 61 anni che tiferò Juve in Italia".