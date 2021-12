Pedullà non lascia dubbi: E’ un affare ma per la Juve

14/12/2021 18:17

Nelle ultime ore sono aumentate le voci di mercato che riguardano un possibile scambio di registi tra la Lazio e la Juventus. A Torino arriverebbe Luis Alberto, mentre la direzione opposta sarebbe percorsa da Arthur. Una trattativa piuttosto complicata ma che alcuni esperti di calciomercato danno invece come molto concreta. Non la pensa allo stesso modo Alfredo Pedullà, che esprime dal suo account Twitter il punto sulla vicenda.

Non chiedetemi di ipotesi di scambio Luis Alberto-Arthur: non è roba mia, preferisco andarci solo in caso di riscontri. Non sarebbe uno scambio, ma un affare per la Juventus.

La reazione dei social

Anche per i social la possibilità di uno scambio andrebbe a beneficiare soprattutto la Juventus. “C’è chi continua a sostenere che Arthur fosse una richiesta esplicita di Sarri, quando sanno anche i muri che lo scambio con Pjanic lo hanno fatto per i bilanci”. Mentre Andrea scrive: “Sarebbe una figuraccia colossale per Lotito e Tare se la Juventus non mettesse anche parecchi milioni di euro a conguaglio”.