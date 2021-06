Pasticcio Lozano: no all'Olimpiade, ma salta comunque ritiro Napoli

26/06/2021 19:05

Che pasticcio. Hirving Lozano salterà sicuramente la prima parte del ritiro con il Napoli di Spalletti, a Dimaro, nonostante il no del club azzurro alla richiesta della federazione messicana di averlo a disposizione per il torneo calcistico dei Giochi Olimpici di Tokyo. De Laurentiis per l'attaccante ha fatto come per Fabian Ruiz: non ha autorizzato la partecipazione del calciatore a una competizione che non rientra a tutti gli effetti nel calendario Fifa. Non ha potuto opporsi, però, a un altro torneo a cui prenderà parte il Messico nel corso dell'estate, proprio in concomitanza con la prima tranche della preparazione precampionato in Trentino.

Lozano tra i protagonisti della Gold Cup

Lozano e la Tricolor messicana, infatti, saranno grandi protagonisti della Gold Cup, la competizione riservata alle nazionali del Nord America in programma tra il 10 luglio e l'1 agosto negli Stati Uniti. Un mega torneo a 16 squadre e della durata di tre settimane, nonostante di nazionali realmente competitive la Concacaf ne annoveri pochine: Usa, Messico, Costa Rica, Honduras e qualche altra. Alla Gold Cup, comunque, Lozano è tenuto a partecipare. E dunque, a meno di improbabili eliminazioni anticipate col Messico, sarà disponibile solo per la seconda fase del ritiro azzurro a Castel di Sangro.