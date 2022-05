Pairetto e Nasca fermati, scelto l'arbitro per Verona-Milan

05/05/2022 12:01

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 8 maggio. E' stato fermato Pairetto, l'arbitro di Spezia-Lazio che ha convalidato il gol di Acerbi in fuorigioco e anche Nasca che era al Var. Ancora fiducia in Maresca che arbitrerà Spezia-Atalanta. Per Verona-Milan Rocchi ha scelto la garanzia di Doveri, si rivede anche Massa per Lazio-Sampdoria. Questo il quadro completo:

INTER – EMPOLI Venerdì 06/05 h. 18.45

MANGANIELLO

BERTI – GALETTO

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: ZUFFERLI

GENOA – JUVENTUS Venerdì 06/05 h. 21.00

SOZZA

RANGHETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: ABISSO

AVAR: DI IORIO

TORINO – NAPOLI Sabato 07/05 h. 15.00

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MASSARA

IV: CAMPLONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: IRRATI

LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45

MASSA

BOTTEGONI – VONO

IV: PATERNA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – ATALANTA h. 12.30

MARESCA

PAGLIARDINI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: VOLPI

VENEZIA – BOLOGNA h. 15.00

MARINELLI

PERETTI – PAGANESSI

IV: MIELE G.

VAR: MAGGIONI

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – CAGLIARI h. 18.00

DI BELLO

BINDONI – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MELI

H. VERONA – MILAN h. 20.45

DOVERI

CARBONE – BRESMES

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – ROMA Lunedì 09/05 h. 20.45

GUIDA

VECCHI – ROCCA

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: SANTORO