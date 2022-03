Pairetto dà 3 rigori al Sassuolo, web furioso: aveva ragione Mourinho?

06/03/2022 12:24

Tre rigori concessi alla stessa squadra, il Sassuolo, in 70' di gioco contro il Venezia. Luca Pairetto dimostra personalità o incapacità? Protestano i veneto che si sentono defraudati soprattutto per il secondo rigore. Il primo è stato concesso per fallo di mano di Aramu, e cin può stare, ma è il secondo che ha fatto infuriare tutti. Pairetto lo fischia per un presunto fallo (che non c'è) di Romero in uscita su Berardi con il pallone irraggiungibile. E qui scatta la protesta del web, ancor prima che venga concesso anche il terzo penalty (sempre trasformato da Berardi). Viene in mente la protesta di Mourinho, che fu espulso (e poi squalificato per due giornate) per aver insinuato qualcosa contro Pairetto facendo il gesto della mano all'orecchio per simboleggiare una telefonata fatta...dall'alto.

Fioccano le reazioni su twitter: "Se fischiano alla Juve i rigori che hanno dato oggi al Sassuolo, Putin smette con l’Ucraina e inizia a bombardare Torino. Ma dico io, come si fa..!?!?!?" o anche: "Pairetto se non fosse per il padre al massimo in eccellenza potrebbe arbitrare" e infine: “Pairetto uno degli arbitri più scarsi del globo. Ma fermarlo per sempre per i disastri che combina? Due rigori inventati contro il Venezia”.