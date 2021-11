Milan, Ordine promuove Maldini: Non me lo aspettavo

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, il giornalista Franco Ordine si è soffermato sulla ripresa del campionato, parlando di Milan, Napoli e rivelando la sua preferenza in tema di allenatori dell'ultimo periodo.

In merito al ritorno della Serie A, Ordine ha spiegato:

Poi, in merito a all'articolo pubblicato dal quotidiano francese Le Figaro che parlava di una Napoli fatiscente e soffocata dai debiti, praticamente da terzo mondo, Ordine tuona:

Credo che ci sia un eccesso di zelo nel prendere in considerazione certe ca**ate. Se facessimo un confronto tra le periferie di Parigi e le nostre, per come sono messi, saremmo noi in Champions League e loro in zona retorcessione. Penso che il Napoli abbia dato una lezione tenendo i conti in sicurezza, scegliendo un calcio sostenibile e, al contempo, mettendo anche qualche trofeo in bacheca.