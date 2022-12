Nuovo stadio, Fontana diretto con Milan, Inter e sindaco

Intervistato da Sportitalia, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è tornato a dire la sua sulla questione legata al nuovo stadio per Milan e Inter, inviando un messaggio chiaro alle due società e all'amministrazione. Sul nuovo San Siro, Fontana ha, infatti, spiegato:

Credo che due grandi squadre come Milan e Inter debbano avere uno stadio moderno e all'avanguardia. Uno stadio che venga utilizzato ogni giorno, sette su sette e che permetta di incrementare i ricavi per entrambe. Oggi è necessario avere delle condizioni che permettano un migliore utilizzo e sfruttamento degli stadio. In tal senso, l'Europa deve esserci da lezione. Poi, su Milano, sarà il sindaco a fare la scelta... l'importante, però, è che la si prenda.