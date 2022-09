Nuovo guaio per Mancini: altro big va ko a poche ore dall'Inghilterra

23/09/2022 10:11

La situazione era già difficile, adesso si fa ancora più pesante. Roberto Mancini perde un altro big a poche ore dalla sfida con l'Inghilterra, cruciale per il destino dell'Italia in questa edizione della Nations League. Il Ct azzurro dovrà fare a meno di Ciro Immobile, messo ko da un problema di natura muscolare. L'attaccante della Lazio, centravanti titolare agli ultimi Europei, non sarà convocato per il match contro la nazionale di Southgate. E non è una perdita di poco conto per l'Italia, visto che della nutrita lista di infortunato fanno parte anche Verratti, Pellegrini, Politano e Tonali, mentre nei giorni scorsi erano arrivate le defezioni - tutte per validi motivi - di Chiesa, Berardi, Florenzi, Insigne, Locatelli e Spinazzola.