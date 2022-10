Nuovi guai per la Roma: Mourinho perde un altro titolarissimo

30/10/2022 18:38

Non c'è pace per la Roma. Alla vigilia della partita contro il Verona, l'infermeria del club giallorosso si arricchisce di un nuovo ospite. Si tratta di Leonardo Spinazzola, che - come riferisce l'Ansa - non è partito per il Veneto a causa di una lesione al retto femorale sinistro. L'esterno della Roma e della nazionale, già alle prese nell'ultimo anno e mezzo con guai fisici piuttosto importanti, dovrebbe rientrare direttamente nel 2023, alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar. Una brutta notizia per Mourinho, costretto a fare a meno dall'inizio del campionato di Wijnaldum e già costretto a rinunciare a Dybala fino alla sosta.