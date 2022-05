Non solo Vlahovic: altro big Juve diserta trasferta di Firenze?

19/05/2022 15:54

Al Franchi di Firenze, per l'ultima di campionato contro i viola di Italiano che si giocano l'Europa, potrebbe scendere in campo una Juventus zeppa di giovani e povera, per non dire poverissima, dei suoi big. Se infatti si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Allegri orientato a tener fuori Vlahovic, in diffida, dalla sentissima sfida sul campo dei suoi ex tifosi, prende corpo anche un'altra ipotesi. La Juventus contro la Fiorentina potrebbe infatti fare a meno di Dybala. La Joya ha salutato tra le lacrime il suo pubblico lunedì sera allo Stadium contro la Lazio e vorrebbe fosse quello l'ultimo ricordo in maglia bianconera. Allegri, insomma, potrebbe addirittura escluderlo dai convocati: l'ultima pagina scritta dall'argentino in bianconero rimarrebbe dunque quella a Torino nella notte dell'addio. Altro big che potrebbe disertare la trasferta è Rabiot, pure lui in diffida come Vlahovic. Difficile anche che possa scendere in campo un altro giocatore diffidato, Kean. Juventus, insomma, zeppa di giovani per l'ultimo atto della sua tribolata stagione.