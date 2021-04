Non solo De Rossi: altro caso in casa Lazio

10/04/2021 18:50

Non desta preoccupazione solo il caso di Daniele De Rossi, costretto al ricovero in ospedale dopo aver contratto il coronavirus probabilmente nel ritiro della nazionale italiana. E’ arrivata infatti la notizia che è stata costretta al ricovero ospedaliero anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, colpita dalla malattia qualche giorno fa (insieme al resto della famiglia) come aveva lei stesso riportato sui social.

Il ricovero

Ora la donna è stata ricovera all’ospedale Spallanzani di Roma a causa di una forte tosse che lascia pensare all’insorgenza di una una polmonite. Già nei giorni scorsi nel corso di un’intervista con Il Messaggero, la moglie dell’allenatore della Lazio aveva rivelato di aver contratto una forma molto grave della malattia: “Sto male, mi sto curando come se stessi in ospedale con cortisone ed eparina. E’ molto peggio di quello che si pensa e guai a chi dice che si tratta di una semplice influenza. Non abbiamo idea di come lo abbiamo preso, siamo stati sempre molto attenti”.