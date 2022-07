Non parte con la squadra per seconda parte ritiro, c'è l'Inter dietro?

26/07/2022 16:47

Arrivano segnali su un possibile nuovo colpo dell'Inter sul mercato. Non è un mistero che Marotta, a prescindere da come finisca la telenovela-Skriniar, stia cercando un altro difensore e nelle ultime ore ricorre con insistenza il nome di Acerbi, graditissimo a Inzaghi che lo ha allenato per anni alla Lazio.

Proprio dalla sponda biancoceleste arriva la notizia che il difensore è sempre più lontano dalla squadra di Sarri.