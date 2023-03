Niente stop per Chiffi e Mazzoleni, scelta a sorpresa per Napoli-Milan

29/03/2023 11:57

Sono stati uffcializzati i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 2 aprile. Nessuno stop per arbitro e Var di Inter-Juventus dopo le polemiche legate al gol di Kostic propiziato da un presunto mani di Rabiot. Chiffi però farà solo il Var in Roma-Sampdoria, affidata a Irrati, mentre Mazzoleni resta al Var per Bologna-Udinese. Per Napoli-Milan, big-match di giornata, scelto a sorpresa Rapuano. Maresca per Inter-Fiorentina, Marchetti per Juve-Verona. Questi tutti gli arbitri

CREMONESE – ATALANTA Sabato 01/04 h. 15.00

MARINELLI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

INTER – FIORENTINA Sabato 01/04 h. 18.00

MARESCA

COLAROSSI – CAPALDO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

JUVENTUS – H. VERONA Sabato 01/04 h. 20.45

MARCHETTI

DI IORIO – DI GIOIA

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: GIUA

BOLOGNA – UDINESE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – SCARPA

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

MONZA – LAZIO h. 15.00

MARCENARO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MASSA

VAR: PAIRETTO

AVAR: BANTI

SPEZIA – SALERNITANA h. 15.00

ORSATO

CARBONE – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

ROMA – SAMPDORIA h. 18.00

IRRATI

ZINGARELLI – ROCCA

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

NAPOLI – MILAN h. 20.45

RAPUANO

GIALLATINI – PERROTTI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LECCE Lunedì 03/04 h. 18.30

FABBRI

PRETI – ROSSI M.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – TORINO Lunedì 03/04 h. 20.45

PEZZUTO

PAGLIARDINI – LONGO F.

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI