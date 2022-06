Nel pagellone di Caressa Lazio e Toro meglio di Roma e Juve

09/06/2022 19:12

È tempo di giudizi di fine stagione per Fabio Caressa, che in un video sul suo seguitissimo canale Youtube ha dato i voti alle varie squadre di serie A per il campionato appena finito. Un pagellone destinato inevitabilmente a far discutere, soprattutto per alcuni giudizi considerati eccessivamente magnanimi o, al contrario, troppo critici nei confronti di alcune formazioni. Quasi scontrato il 10 in pagella per il Milan campione d'Italia. A seguire tre formazioni che si sono guadagnate un 8: l'Inter (cha ha portato a casa la Coppa Italia e la Supercoppa), il Napoli tornato in Champions dopo due stagioni e il Verona rivelazione. Con 7+, in quinta posizione, il Torino di Juric. A quota 7 Lazio, Fiorentina, Empoli, Udinese e Salernitana, che hanno centrato i rispettivi obiettivi. Non arriva al sette invece il Sassuolo di Dionisi, che deve accontentarsi del 7--. Nonostante il successo in Conference League, solo 6,5 per la Roma, stesso voto dello Spezia. Sufficienza stiracchiata per la Juventus, la Sampdoria e il Bologna. Non arriva alla sufficienza invece l'Atalanta, che rimedia solo un 5,5.