Nedved: Avvio negativo colpa anche di Ronaldo

E' sempre il suo ruolo quello dell'avvocato difensore della Vecchia Signora. Prima di Lazio-Juve è Pavel Nedved a proteggere dalle critiche la squadra. A Dazn il vicepresidente della Juventus dice

"I bilanci si fanno alla fine, questo sicuramente. Ovviamente fino a questo punto abbiamo perso qualche punto, perchè secondo me ha influito molto anche la partenza di Ronaldo all'ultimo minuto. La squadra era abbastanza scossa, è assolutamente normale perchè era abituata a giocare tre anni con un giocatore tra i più forti del mondo, che faceva trenta gol a stagione, poi dopo si è trovata subito senza e Allegri ha dovuto sistemare la squadra. Ma ci è riuscito o ci sta riuscendo piano piano, anche se sapete molto bene che qualche punto l'abbiamo perso"

Nedved ricorda che le competizioni sono parecchie

L'obiettivo non è solo la Champions ma recuperare in campionato e c'è anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Due trofei che l'anno scorso abbiamo vinto e non è così male. Qui si cerca sempre la perfezione ma è difficile da raggiungere. La Juve è nata per vincere, la Juve deve vincere. Da un anno a questa parte stiamo ricostruendo la squadra. Non abbandoneremo mai la voglia di vincere e resta l'obiettivo di questa società