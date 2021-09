Nations League, ecco i convocati di Mancini

30/09/2021 21:42

Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per la fase finale della Nations League con l’Italia che il 6 ottobre sfiderà in semifinale la Spagna allo stadio San Siro. Il raduno è previsto per domenica al Suning Centre di Appiano Gentile, con spostamento a Coverciano per il match con le Furie Rosse. Alla semifinale prenderanno parte tutti i grandi protagonisti di Euro 2020 (esclusi Spinazzoli, Florenzi e Belotti ancora fuori per infortunio), con Pellegrini che ha preso il posto di Castrovillari dopo l’ottimo inizio di campionato.

I convocati

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa)

Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Chiellini (Juventus), Bonucci (Juventus), Bastoni (Inter), Acerbi (Lazio), Toloi (Atalanta), Emerson Palmieri (Lione).

Centrocampisti: Jorginho (Chelsea), Barella (Inter), Pessina (Atalanta), Cristante (Roma), Pellegrini (Roma), Verratti (PSG), Locatelli (Juventus).

Attaccanti: Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Raspadori (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Berardi (Sassuolo)