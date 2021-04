Napoli, un altro allenatore si chiama fuori

Depennate il suo nome. La lista dei papabili per la panchina del Napoli comincia a perdere pezzi. Di Benitez ormai non si parla più, Sarri sembra sempre più vicino alla Roma ed oggi anche Simone Inzaghi si è chiamato fuori. E non solo per il Napoli. Il tecnico assicura che rimarrà alla Lazio

Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi, ci troveremo e vedremo il da farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti. Il funerale di Guerini è stato molto doloroso per tutto il mondo Lazio, sono tornato indietro nel tempo alla tragedia di Fersini. Sono contento di quello che ho fatto e spero di andare avanti per i prossimi anni. Il presidente sa che la Lazio per me è al primo posto, è la mia prima scelta. E penso di esserlo anche per Lotito. Poi come in tutti le famiglie bisogna trattare ma penso che questo matrimonio possa continuare, senza se e senza ma