Napoli, ufficiali le date del ritiro estivo a Dimaro

10/05/2022 14:50

Per l’undicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) il Napoli effettuerà la prima parte del ritiro estivo (successivamente andrà a Castel di Sangro) in Val di Sole. Inizieranno la mattina del prossimo nove luglio gli allenamenti nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra raggiungerà la località turistica del Trentino già nella serata dell’8 luglio e la mattina di sabato 9 inizierà le sedute di allenamento sul campo di Carciato per poi lasciare la Val di Sole il pomeriggio di martedì 19 luglio dopo l’ultimo allenamento mattutino.