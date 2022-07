Napoli, succede sempre così quando De Laurentiis fa un nome

08/07/2022 10:40

Se non si sfoltisce prima la rosa, non si compra. Ma non si vende se non ai prezzi stabiliti. Il paradosso del mercato del Napoli, bloccatosi dopo due acquisti ufficializzati già da tempo, è tutto in queste frasi. De Laurentiis non intende spendere un euro adesso se prima non si è liberato di qualche ingaggio pesante (dopo quelli dei vari Insigne, Ghoulam, Mertens, Ospina ecc) o di aver fatto cassa con qualche cessione illustre. Il Napoli inizierà domani il ritiro di Dimaro con questa grande incertezza: Spalletti non sa ancora con quale rosa dovrà affrontare la stagione ma in tema di mercato non si può non notare una singolare coincidenza in casa azzurra. Ovvero ogni qualvolta il presidente ufficializza un obiettivo si può pur star certi che non arriverà a Napoli.

L'ultimo caso è quello di Federico Bernardeschi. Il 30 maggio scorso Adl fece pubblicamente il suo nome: "Ho parlato già da un paio di settimane con l'agente per Bernardeschi. Ne parlo con Spalletti, vedremo come si sviluppano certe situazioni"

Tutto lasciava pensare ad un accordo veloce con il centrocampista andato via a parametro zero dalla Juve ma la pista si è raffreddata ed ora il giocatore è a un passo dall'andare in Mls, come Insigne. Non è la prima volta che quando Adl fa un nome davanti a tutti alla fine l'affare non si concretizza. Tra gli esempi più lampanti del passato si possono ricordare Lamela e Verratti ma sembra una scienza esatta. Se De Laurentiis ufficializza un obiettivo, non arriverà al Napoli.