Napoli: Spunta la data del rientro di Rrahmani, difesa in emergenza

12/10/2022 10:34

Era stato finora tra i pochi club a non avere infortuni pesanti il Napoli. Mentre la Juve perdeva pezzi in serie (da Pogba e Chiesa a Di Maria), il Milan contava più i presenti che gli assenti tante erano le defezioni (da Maignan a Calabria e Florenzi), la Roma si disperava per i ko di Wijnaldum, Celik e Dybala e l'Inter soffriva e soffre per i ko di Lukaku e Brozovic, gli azzurri finora erano stati esenti da grossi problemi. Ieri però il verdetto su Rrahmani ha tolto un po' il sorriso dal volto dei partenopei.