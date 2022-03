Napoli, Spalletti sorride: un big sarà a disposizione contro l'Atalanta

28/03/2022 18:03

Il Napoli si prepara alla difficile trasferta contro l’Atalanta. Il match sul campo dei bergamaschi potrà dire moltissimo sulle ambizioni degli azzurri che in caso di sconfitta potrebbero dire addio alle residue speranze di conquistare lo scudetto. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Victor Osimhen per la trasferta in Lombardia, squalificato così come il difensore Rrahmani, mentre non ci sarà per infortunio Di Lorenzo. Una buona notizia arriva però dall’infermeria: nei giorni scorsi ha tenuto banco il caso legato a Frank Zambo-Anguissa che non ha risposto alla chiamata della sua nazionale per un problema fisico; ora però secondo quanto rimporta Sky il giocatore potrebbe essere della gara domenica alle 15 visto che il problema agli adduttori sembra completamente superato. Il centrocampista camerunese è stato uno degli uomini chiave in questa stagione del Napoli soprattutto nella prima parte riuscendo a dare solidità e compattezza a un reparto che prima dell’inizio del campionato sembrava portare con se molti dubbi.