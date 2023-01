Napoli, Spalletti nella storia della Serie A

21/01/2023 21:36

Con il successo dell'Arechi contro la Salernitana, firmato dalle reti di capitan Giovanni Di Lorenzo e dalla zampata di Victor Osimhen, Luciano Spalletti entra nella storia della Serie A.

Il tecnico del Napoli capolista e campione d'inverno, con la bellezza di cinquanta punti conquistati nelle prime diciannove gare di campionato, grazie allo 0-2 di Salerno è, infatti, l'allenatore in attività con il maggior numero di vittorie nella storia del massimo campionato italiano.

Nel girone di andata, sono stati ben 16 i successi degli azzurri sui 19 incontri disputati. Vittorie che permettono a Spalletti di arrivare a 276 gare vinte in Serie A e far segnare un passo di marcia importantissimo che, in attesa delle gare di Milan e Inter, rispettivamente contro Lazio ed Empoli, lancia gli azzurri a 12 punti di vantaggio sul Diavolo e 13 sui nerazzurri.