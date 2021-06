Napoli, si riparte: quando verrà presentato Spalletti

28/06/2021 11:18

C'è finalmente una data per la presentazione alla stampa e ai tifosi di Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore del Napoli e il presidente De Laurentiis hanno dovuto attendere che scadesse il contratto che ancora legava il tecnico toscano all'Inter. Fino al prossimo 30 giugno, infatti, Spalletti sarà ancora a tutti gli effetti un dipendente nerazzurro e avrebbe avuto bisogno di uno speciale permesso per presenziare in conferenza. Permesso che, semmai dovesse essere stato richiesto dal Napoli, non è stato mai accordato.

Napoli, ecco quando si presenta Spalletti

A dare ragguagli sulla data della presentazione del tecnico è il Corriere dello Sport oggi in edicola:

“De Laurentiis si aprirà mercoledì prossimo, dopodomani, in un albergo di Roma e giovedì 8 luglio, almeno per il momento, dovrebbe essere presentato a Castel Volturno Luciano Spalletti, da 764 giorni senza panchina, con dentro un biennio di motivazioni sedimentate nell’anima in attesa di poter ricominciare”.

Quindi le altre date chiave della preparazione precampionato del Napoli:

“Il 12 luglio, non ancora ufficiale, raduno a Castel Volturno, per introdursi al ritiro di Dimaro-Folgarida, che comincerà la mattina del 15 e finirà il 25, prima di un brevissimo riposo e dell’avvio del ciclo delle amichevoli da allestire o da completare”.

Poi, dal 5 al 15 agosto, secondo tranche del ritiro tra Castel di Sangro e Rivisondoli, in Abruzzo. Il 22 agosto il via al campionato.