Napoli: Sarri risponde a Spalletti

Nel sottolineare le differenze tra il calcio che piace a lui, offensivo e di possesso, rispetto a quello sparagnino di Allegri,sabato in conferenza stampa Spalletti aveva citato anche Sarri dicendo

"Mi viene in mente un allenatore come Sarri che non ha vinto niente ma da quando son qui io sento parlare solo del suo calcio, questo ha un valore, una qualità. A me piace più questo. C'è stato Benitez che ha vinto due titoli ma non ha impressionato come Sarri, a volte lasci più segno così, col gioco, che non vincendo senza un lavoro fatto sul campo"

Oggi è arrivata la replica del tecnico della Lazio:

"Il Napoli ha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano di me? Se arriva all’obiettivo si ricorderanno più di lui in futuro. La lotta Champions per noi? Sono incazzat* di questa situazione. Ho raccolto una gestione che aveva collezionato solo un quarto posto. Così come nella storia della Lazio non ci sono tante qualificazioni in Champions. Eppure, adesso che siamo quinti, sembra un dramma. Per migliorare l’entusiasmo serve un risultato. Questa squadra però si allena in maniera stupenda anche se ho visto il gruppo un po’ intristito per il momento. Se si tolgono molti pensieri di disturbo e pensano solo a giocare a calcio, i giocatori possono migliorare molto. Se vai in passività mentale è difficile essere cattivi”.