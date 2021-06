Napoli, Sarri porta alla Lazio il primo azzurro

13/06/2021 19:18

Si prospetta un'estate caldissima sull'asse Napoli-Roma, con il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, pronto a pescare in casa azzurri per rinforzare la rosa dei biancocelesti capitolini. Il primo nome pronto a cambiare maglia e riabbracciare il suo vecchio allenatore c'è sicuramente il laterale albanese Elseid Hysaj.

Che Hysaj non avrebbe trovato l'accordo per rinnovare con il Napoli è cosa nota da tempo, ora però, come rivela la Gazzetta dello Sport, per lui c'è anche una destinazione quasi certa. Tutti gli indizi portano alla Lazio, con Maurizio Sarri pronto a riabbracciarlo.

Affare praticamente chiuso

Per la Rosea, l'affare è in dirittura d'arrivo, con un ingaggio tra il milione e mezzo e i due milioni di euro a stagione. Dopo Empoli e Napoli, dunque, le strade dei due si incrociano nuovamente per la terza volta nelle rispettive e legatissime carriere di calciatore e allenatore.