Napoli-Salernitana, cambia ancora orario: fumata bianca vicina

27/04/2023 17:56

La fumata bianca sta per arrivare. Per motivi di ordine pubblico Napoli-Salernitana sarà molto probabilmente giocata domenica alle ore 15. Al termine di Inter-Lazio, in programma alle ore 12,30. Lo spostamento sarà ufficializzato dalla Lega Serie A quando il prefetto di Napoli emetterà l'ordinanza per il cambio di giorno del derby campano che slitterà da sabato alle ore 15 a domenica alle 15. In modo che gli eventuali festeggiamenti per lo scudetto si svolgano in sicurezza, ovvero in prevalenza all'interno del Maradona, e non per le via della città dove è in programma Napoli Comicon. Non sarà però questa l'unica novità: anche il match della trentatreesima giornata degli uomini di Spalletti, la trasferta di Udine, sarà spostato da martedì 2 a giovedì 4, presumibilmente alle 18.